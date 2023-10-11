"ريدان الغذائية" تحول 27.4 مليون ريال رصيد الاحتياطي النظامي لحساب الأرباح المبقاة

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة ريدان الغذائية (الاجتماع الثاني) المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 10 اكتوبر 2023م على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة البالغ 27.4 مليون ريال كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م إلى حساب الأرباح المبقاة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء، إن المساهمين وافقوا على صرف مبلغ 1.19 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة (الحالي) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

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كما وافقت الجمعية على صرف مبلغ 746.96 ألف ريال مكافأة لأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة الحالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.