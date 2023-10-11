سوق السعودية
"ريدان الغذائية" تحول 27.4 مليون ريال رصيد الاحتياطي النظامي لحساب الأرباح المبقاة
وافقت على صرف 746.96 ألف ريال مكافأة لأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة
وضع القراءة
100% حجم الخط
وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة ريدان الغذائية (الاجتماع الثاني) المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 10 اكتوبر 2023م على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة البالغ 27.4 مليون ريال كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م إلى حساب الأرباح المبقاة.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء، إن المساهمين وافقوا على صرف مبلغ 1.19 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة (الحالي) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
مادة اعلانية
كما وافقت الجمعية على صرف مبلغ 746.96 ألف ريال مكافأة لأعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة الحالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
1 نوفمبر.. عمومية "الحفر العربية" تصوت على توزيع 25.3% أرباحا نقدية عن النصف الأولبإجمالي 225.17 مليون ريال شركات
-
عدة سلع تخفض فاتورة واردات مصر إلى 6 مليارات دولار في شهرتراجعت بنسبة 17.3% خلال يوليو 2023 اقتصاد
-
مجموعة مغربية و"IFC" يساهمان في تمويل شركات الأغذية الإفريقية بـ800 مليون دولاربهدف تعزيز الأمن الغذائي للقارة اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية