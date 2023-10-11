"زيم" الإسرائيلية للشحن: انقطاع الخدمة قد يحدث بعد إخطار قصير

قالت شركة الشحن الإسرائيلية (زيم) اليوم الأربعاء إن العمليات والخدمات للموانئ الإسرائيلية مستمرة دون انقطاع على الرغم من أن احتمال انقطاع الخدمة قد يحدث بعد إخطار قصير المدة.

وقالت الشركة، التي تنفذ نحو 90% من عملياتها خارج إسرائيل، هذا الأسبوع إنها عرضت ناقلاتها لتلبية الاحتياجات الوطنية للبلاد.

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وأضافت شركة الشحن "قد يحدث انقطاع في الخدمة، بعد إخطار قصير المدة، نتيجة لقواعد السلامة التي تمليها السلطات الإسرائيلية".