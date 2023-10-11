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البحرية الإسرائيلية في ميناء أسدود تعترض سفينة ترفع علم النروج يوم 29 يوليو
أحد الموانئ الإسرائيلية
الشرق الأوسط

"زيم" الإسرائيلية للشحن: انقطاع الخدمة قد يحدث بعد إخطار قصير

الشركة تنفذ نحو 90% من عملياتها خارج إسرائيل

القدس - رويترز
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قالت شركة الشحن الإسرائيلية (زيم) اليوم الأربعاء إن العمليات والخدمات للموانئ الإسرائيلية مستمرة دون انقطاع على الرغم من أن احتمال انقطاع الخدمة قد يحدث بعد إخطار قصير المدة.

وقالت الشركة، التي تنفذ نحو 90% من عملياتها خارج إسرائيل، هذا الأسبوع إنها عرضت ناقلاتها لتلبية الاحتياجات الوطنية للبلاد.

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وأضافت شركة الشحن "قد يحدث انقطاع في الخدمة، بعد إخطار قصير المدة، نتيجة لقواعد السلامة التي تمليها السلطات الإسرائيلية".

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