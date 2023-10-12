ارتفاع أرباح "جرير للتسويق" 8.3% إلى 296.3 مليون ريال في الربع الثالث

ارتفع صافي ربح شركة جرير للتسويق بنسبة 8.26% في الربع الثالث من 2023، إلى 296.3 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل 273.7 مليون ريال أرباح الربع المماثل من 2022.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن إيرادات الربع الثالث من العام الجاري ارتفعت بنسبة 4.85% إلى 2.64 مليار ريال تقريبا، مقابل 2.52 مليار ريال تقريبا في الربع المماثل من العام الماضي.

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وعزت الشركة ارتفاع صافي الربح في الربع الثالث من عام 2023 إلى زيادة المبيعات بنسبة 4.8% نتيجة زيادة مبيعات العديد من الأقسام وخاصة قسمي الكمبيوتر وألعاب الفيديو، وارتفاع الإيرادات الأخرى.

كما أشارت إلى انخفاض مصروفات البيع والتسويق مقارنة بالربع المماثل من العام السابق والذي تضمن إنفاقاً أكبر على الدعاية لدعم المبيعات والعروض الترويجية.

ونمت إيرادات الشركة في أول تسعة أشهر من العام الجاري بنسبة 14.35% إلى 7.79 مليار ريال، مقابل 6.81 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتراجع صافي أرباح "جرير للتسويق" فى أول تسعة أشهر من العام الحالي بنسبة 0.33% إلى نحو 700 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح 702.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2022

وذكرت أن سبب الانخفاض في صافي الربح خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري على الرغم من زيادة المبيعات بنسبة 14.4% نتيجة زيادة مبيعات أغلب الأقسام وخاصة أقسام الهواتف الذكية والكمبيوتر وألعاب الفيديو إلا أن اجمالي الربح شهد زيادة طفيفة بواقع 0.2% بسبب الخصومات على أسعار البيع لتنشيط المبيعات وخاصة الهواتف الذكية والكمبيوتر وبسبب التغير في المزيج البيعي الذي تضمن وزناً أكبر للأقسام الأقل ربحية نسبياً.

وذكرت أنه على الرغم من الزيادة في إجمالي الربح إلا أن صافي الربح قد انخفض بنسبة 0.3% بسبب زيادة المصروفات غير التشغيلية وخاصة تكلفة التمويل، والتي ترجع بصورة رئيسية الى زيادة الاقتراض خاصة في الربع الثاني من العام الجاري.

أوضحت أن فترة التسعة أشهر من العام الحالي والفترة المماثلة من العام الماضي شهدت انخفاض الدخل الشامل عن صافي الربح ويرجع ذلك أساساً إلى خسائر فروق العملة وخاصة في الربع الأول من العامين الحالي والماضي والمتعلقة بالشركة التابعة في مصر نتيجة قرار السلطات المصرية بتخفيض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية بما فيها الريال السعودي والذي بدأ في شهر مارس 2022م.

وأشارت إلى أن ربحية السهم لجميع الفترات المعروضة محتسبة على أساس عدد أسهم الشركة البالغ 1.2 مليار سهم بعد تجزئة السهم الواحد الى عشرة أسهم بناء على قرار الجمعية غير العادية المنعقدة في 30 مايو 2023م.

وافتتحت الشركة ثلاثة معارض جديدة خلال التسعة أشهر الأولي من العام الجاري بتاريخ 24 فبراير 2023 بمنطقة المدينة الجامعية بإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبتاريخ 10أبريل 2023 بمجمع الأفنيوز بمنطقة الري بدولة الكويت، وبتاريخ 11 أغسطس 2023 في حي الأصالة على طريق الحرمين بمحافظة جدة.

كما تم إغلاق المعرض الكائن بمجمع الراشد مول بالخبر، إعتباراً من 24 فبراير 2023 حيث تم استبداله بمعرض آخر بنفس المجمع بمساحة أكبر تم افتتاحه في 16 أبريل 2023.