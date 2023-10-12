سوق السعودية
الموافقة على زيادة رأس مال " نفوذ الغذائية "بنسبة 100% عبر أسهم منحة
بقيمة 24 مليون ريال تمول من حساب الأرباح المبقاة
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وافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة نفوذ للمنتجات الغذائية زيادة رأس مالها بنسبة 100%، بقيمة إجمالية 24 مليون ريال ليصل إلى 48 مليون ريال ريال عبر منح 1 سهم مجاني مقابل كل سهم قائم يملكه المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.
وقالت الهيئة في بيان إن الشركة ستسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 24 مليون ريال من بند "الأرباح المبقاة"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 24 مليون سهم إلى 48 مليون سهم.
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واشترطت الهيئة أن لا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة وعلى أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.
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