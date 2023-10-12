اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شعار شركة وجا
شعار شركة وجا
سوق السعودية

ترسية مشروع بقيمة 27 مليون ريال على "وجا"

المشروع يتضمن تطوير غرف كبار الشخصيات بمدينة الملك عبدالله الرياضية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة "وجا" عن ترسية مشروع تطوير غرف كبار الشخصيات والذهبي والفضي بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن قيمة المشروع 26.91 مليون ريال شاملا ضريبة القيمة المضافة.

مادة اعلانية

وأوضحت أن المشروع يتضمن أعمال التطوير والتجديد لغرف كبار الشخصيات وأعمال توريد وتركيب الأثاث والفرش.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط