ترسية مشروع بقيمة 27 مليون ريال على "وجا"

أعلنت شركة "وجا" عن ترسية مشروع تطوير غرف كبار الشخصيات والذهبي والفضي بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن قيمة المشروع 26.91 مليون ريال شاملا ضريبة القيمة المضافة.

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وأوضحت أن المشروع يتضمن أعمال التطوير والتجديد لغرف كبار الشخصيات وأعمال توريد وتركيب الأثاث والفرش.