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شركة دار المعدات الطبية والعلمية
شركة دار المعدات الطبية والعلمية
سوق السعودية

دائرة استئناف بالمحكمة التجارية تؤيد حكماً لصالح تابعة لـ "دار المعدات" ضد "نوبكو"

قضت بتأييد حكم ابتدائي بحصولها على 60.57 مليون ريال

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن صدور تأييد للحكم من دائرة الاستئناف الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض لصالح شركة رؤى الحماية بتاريخ 11أكتوبر 2023م، والصادر في الدعوى المقامة من قبل شركة رؤى الحماية ضد الشركة الوطنية للشراء الموحد (نوبكو).

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن دائرة الاستئناف الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض قضت بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بإلزام الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية أن تدفع لشركة رؤى الحماية (شركة تابعة) مبلغاً قدره 60.57 مليون ريال تقريبا، بجانب135 ألف ريال لقاء أتعاب الخبرة في هذه القضية، و500 ألف ريال لقاء أتعاب المحاماة، وبانتظار صدور الحكم النهائي.

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وذكرت الشركة أنه لا يمكن تحديد التاريخ المتوقع للانتهاء من هذا الحدث في هذه المرحلة، كما لا يوجد أي تكاليف مرتبطة بالحدث خلال الفترة الحالية وسيتم الإعلان عن الأثر المالي لاحقاً إن وجد.

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