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أسمنت نجران (موقع الشركة)
شركة أسمنت نجران
سوق السعودية

"أسمنت نجران" تقرر عدم توزيع أرباح نقدية عن النصف الأول

لدعم وتقوية المركز المالي للشركة

دبي - العربية.نت
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قرر مجلس إدارة شركة أسمنت نجران، عدم توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن سبب القرار يعود لدعم وتقوية المركز المالي للشركة لتحقيق استراتيجية نمو أعمال الشركة.

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وذكرت أن مجلس الإدارة سيقوم في وقت لاحق ببحث جدوى توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من العام المالي 2023 وفقا للتدفقات النقدية للشركة لكامل عام 2023م والإعلان عن ذلك في حينه.

كانت أرباح الشركة قد انخفضت بنسبة 0.54% في النصف الأول من 2023، إلى نحو 36.34 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 36.54 مليون ريال في النصف الأول من 2022.

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