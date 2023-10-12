سوق السعودية
"أسمنت نجران" تقرر عدم توزيع أرباح نقدية عن النصف الأول
لدعم وتقوية المركز المالي للشركة
وضع القراءة
100% حجم الخط
قرر مجلس إدارة شركة أسمنت نجران، عدم توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2023.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن سبب القرار يعود لدعم وتقوية المركز المالي للشركة لتحقيق استراتيجية نمو أعمال الشركة.
مادة اعلانية
وذكرت أن مجلس الإدارة سيقوم في وقت لاحق ببحث جدوى توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من العام المالي 2023 وفقا للتدفقات النقدية للشركة لكامل عام 2023م والإعلان عن ذلك في حينه.
كانت أرباح الشركة قد انخفضت بنسبة 0.54% في النصف الأول من 2023، إلى نحو 36.34 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 36.54 مليون ريال في النصف الأول من 2022.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
أكبر شركة هواتف صينية تبحث عن باب دخول لصناعة السيارات الكهربائية"شاومي" تخطط لاستثمار 10 مليارات دولار في القطاع قصص اقتصادية
-
ارتفاع التضخم في روسيا إلى 6% مع تراجع قيمة الروبلتدهور سعر صرف العملة الوطنية لأكثر من 100 روبل مقابل الدولار اقتصاد
-
لوقف ارتفاع الأسعار.. مصر تعفي 12 سلعة غذائية من الجماركأطلقت مبادرة تخفيض أسعار 7 سلع رئيسية بين 15% و25% اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية