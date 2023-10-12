"العامة للمنافسة" تقر استحواذ تابعة لـ"عطاء التعليمية" على شركة الألسن العالمية

أعلنت شركة عطاء التعليمية عن صدور قرار الهيئة العامة للمنافسة بتاريخ 11 أكتوبر 2023م بعدم الممانعة على إتمام صفقة شراء شركتها التابعة "المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة" 100% على شركة الألسن العالمية.

وأعلنت "عطاء التعليمية" بتاريخ 23 يوليو الماضي عن توقيع شركة تابعة لها (شركة المجموعة العربية للتعليم و التدريب) اتفاقية شراء كامل الحصص في شركة الألسن العالمية بقيمة 38.316 مليون ريال.

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وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إنها تتوقع أن يظهر الأثر المالي للصفقة على النتائج المالية العام المالي المنتهي في31 يوليو 2023.