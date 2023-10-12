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عطاء التعليمية
سوق السعودية

"العامة للمنافسة" تقر استحواذ تابعة لـ"عطاء التعليمية" على شركة الألسن العالمية

مقابل 38.31 مليون ريال

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة عطاء التعليمية عن صدور قرار الهيئة العامة للمنافسة بتاريخ 11 أكتوبر 2023م بعدم الممانعة على إتمام صفقة شراء شركتها التابعة "المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة" 100% على شركة الألسن العالمية.

وأعلنت "عطاء التعليمية" بتاريخ 23 يوليو الماضي عن توقيع شركة تابعة لها (شركة المجموعة العربية للتعليم و التدريب) اتفاقية شراء كامل الحصص في شركة الألسن العالمية بقيمة 38.316 مليون ريال.

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وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إنها تتوقع أن يظهر الأثر المالي للصفقة على النتائج المالية العام المالي المنتهي في31 يوليو 2023.

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