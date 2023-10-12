سوق السعودية
"بدجت السعودية" تعيين" هيرميس" مستشارا ماليا لصفقة الاستحواذ على "عالم السيارات"
وقعت بشأنها مذكرة تفاهم غير ملزمة في أغسطس الماضي
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عينت الشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت السعودية"، شركة المجموعة المالية هيرميس السعودية كمستشار مالي لعملية استحواذها على شركة معدات الجزيرة المحدودة (عالم السيارات) وفق بيان الشركة لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس.
ووقعت "بدجت السعودية" بتاريخ 24 أغسطس 2023م مذكرة تفاهم غير ملزمة للاستحواذ على كامل حصص شركة معدات الجزيرة المحدودة (عالم السيارات) وذلك عن طريق إصدار أسهم لمالكها الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية القابضة (سدكو).
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