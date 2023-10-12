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شعار شركة حديد وطني السعودية
سوق السعودية

"حديد وطني" تجدد اتفاقية تسهيلات ائتمانية بـ25 مليون ريال مع مصرف الإنماء

لتمويل رأس المال العامل

دبي - العربية.نت
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جددت شركة وطني للحديد والصلب "حديد وطني" اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع مصرف الإنماء بقيمة 25 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن تاريخ الحصول على التمويل 27 سبتمبر 2023 وتم اكتمال التوقيعات والإجراءات بنهاية يوم 11 أكتوبر 2023، وتنتهي مدته في 30 أغسطس 2024.

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وذكرت أن الغرض من التسهيلات هو تمويل رأس المال العامل وقدمت ضمانات لاتفاقية التسهيلات عبارة عن سند لأمر بقيمتها لصالح البنك.

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