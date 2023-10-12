"صناعة الورق" توقع عقد تنفيذ مبنى خط الإنتاج الخامس مع "DTC"

وقعت الشركة السعودية لصناعة الورق عقد تنفيذ أعمال بناء وإنشاء الهيكل المعدني ومبنى خط الإنتاج الخامس والقيام بالأعمال المدنية اللازمة لذلك مع شركة درر تمام للتجارة والمقاولات (DTC).

وذكرت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس، إن قيمة عقد تنفيذ أعمال البناء وإنشاء الهيكل المعدني تبلغ 20.6 مليون ريال، و إنجازه يستغرق 270 يوما اعتبار من تاريخ تسليم الدفعة المقدمة ورخصة البناء وتسليم موقع العمل.

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وأعلنت الشركة في 2 أكتوبر 2022 عن توقيع اتفاقية شراء خط الإنتاج الخامس للفات المناديل الورقية الخام بطاقة إنتاجية 60 ألف طن سنويا.