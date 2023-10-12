5 نوفمبر.. عمومية لـ"تهامة للإعلان" للتصويت على عزل مجلس الإدارة

دعا مجلس إدارة شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية يوم 5 نوفمبر المقبل للتصويت على عزل أعضاء المجلس وانتخاب أعضاء جدد.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس، إن جدول الأعمال يتضمن بندين الأول، التصويت على عزل أعضاء مجلس الإدارة الحالي بناءً على الطلب المقدم من سلطان عبد اللطيف نقلي بالوكالة عن (محمد نايف محمد الشمري، شركة جمال حمد الصغير للاستثمار) المالكون لحصة من الأسهم تتجاوز 10% من رأس مال الشركة، ومبررات الطلب (إعادة هيكلة الشركة).

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أما البند الثاني فهو التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لاستكمال الدورة الحالية التي بدأت في 14 أكتوبر2021 وتنتهي بتاريخ 13 أكتوبر 2024، وذلك في حال تمت الموافقة على البند الأول.

وأعلنت الشركة يوم الثلاثاء الماضي أن الجمعية العامة التي عقدت يوم الاثنين 9 أكتوبر الجاري ولم يوافق المساهمون على 7 أعمال وعقود تمت خلال العام المالي المنتهي في 31-3-2023م بين شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق وشركة الإنتاج المتكامل للإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع (شركة تابعة) والتي لعضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة بها وهو عبد العزيز السويلم العضو المنتدب لشركة تهامة للإعلان.

وفقا للمادة (20) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات إذا رفضت الجمعية العامة منح الترخيص بموجب الفقرتين (1) و(2) من المادة (السابعة والعشرين) من النظام، فعلى عضو مجلس الإدارة تقديم استقالته خلال مدة تحددها الجمعية العامة، وإلا عدت عضويته في المجلس منتهية، وذلك ما لم يقرر العدول عن العمل أو العقد أو المنافسة قبل انقضاء المدة المحددة من قبل الجمعية العامة.

منحت الجمعية العامة للمساهمين المنعقدة بتاريخ 09-10-2023 عضو مجلس الإدارة عبد العزيز السويلم مدة 60 يوماً من تاريخ الجمعية بناء على عدم الموافقة على التعاملات التي عرضت على الجمعية.