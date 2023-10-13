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جي بي مورغان
جي بي مورغان
وول ستريت

أرباح بنك جي بي مورغان الفصلية تقفز 35% إلى 13 مليار دولار

أكد أن نمو الأرباح الفصلية جاء بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة

دبي - العربية.نت
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أعلن بنك جي بي مورغان اليوم الجمعة، عن ارتفاع أرباحه في الربع الثالث من 2023، بنسبة 35% على أساس سنوي، بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة.

قال البنك إن أرباح الربع الثالث من 2023، قفزت إلى 13 مليار دولار أو 4.33 دولار للسهم، متجاوزة التوقعات.

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وبلغت صافي الإيرادات الفصلية نحو 40.7 مليار دولار.

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