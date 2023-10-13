وول ستريت
أرباح رابع أكبر بنك أميركي تقفز 60% إلى 5.8 مليار دولار في الربع الثالث
أرباح ويلز فارجو تعادل 1.48 دولار للسهم
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أعلن ويلز فارجو، رابع أكبر بنك أميركي، اليوم الجمعة، عن نمو صافي أرباحه في الربع الثالث من 2023، بنسبة 60% على أساس سنوي.
وقال البنك إن الأرباح الفصلية قفزت إلى 5.8 مليار دولار.
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وأشار إلى أن ربحية السهم 1.48 دولار.
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