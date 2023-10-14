"فيتش" تتوقع استمرار تحسّن ربحية البنوك الإسلامية في الكويت

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن المقاييس المالية للبنوك الإسلامية الكويتية تميزت بالمرونة في النصف الأول من العام الحالي، لافتة إلى أن تلك البنوك استفادت من بيئة التشغيل المستقرة.

وأوضحت وكالة فيتش في تقرير حديث، أن نمو أصول قطاع البنوك الإسلامية الكويتية بنسبة 25% في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مدفوع باندماج بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد، الذي أدى إلى إنشاء أحد أكبر البنوك الإسلامية على مستوى العالم عند الانتهاء من عقد الاندماج في العام الماضي.

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وأضافت: ان اندماج "بيتك" و"الأهلي المتحد" أدى إلى زيادة حصة الخدمات المصرفية الإسلامية في الكويت إلى 50% من إجمالي الأصول المصرفية في البلاد بنهاية النصف الأول من العام الحالي، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.

وأكدت "فيتش" أن بيئة التشغيل المستقرة للقطاع المصرفي الكويتي ستدعم الأوضاع الائتمانية المستقلة للبنوك الإسلامية في 2023، وذلك رغم انخفاض الناتج الإجمالي الحقيقي المتوقع بـ 0.3% في 2023، وتوقعات بنموه الى 3.6% في 2024، إضافة إلى انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الكويت.

وتوقعت الوكالة أن يبقى تطوير الخدمات المصرفية الرقمية أولوية قصوى للقطاع في الكويت، مرجحة أن تبقى البنوك الإسلامية الكويتية على حصتها السوقية الكبيرة، مدعومة بالطلب العام القوي على منتجاتها وخدماتها وأنظمة التمويل الإسلامي الداعم لها.

وأشارت وكالة «فيتش» الى ان متوسط التمويل المتعثر في قطاع البنوك الإسلامية ارتفع بشكل طفيف إلى 2% (مقارنة بـ 0.45% بالبنوك التقليدية) في نهاية النصف الاول من 2023، ما يعكس بعض الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ نمو التمويل، لافتة إلى أن متوسط التمويل المتعثر في القطاع يبقى أقل بكثير من مستويات الجائحة في 2020 و2021.