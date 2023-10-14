"فيراري" تفتح البيع لسياراتها بالعملات المشفرة.. ليس في كل الأسواق!

قال رئيس التسويق والتجارة، إن فيراري بدأت قبول الدفع بالعملات المشفرة مقابل سياراتها الرياضية الفاخرة في الولايات المتحدة، وسوف توسع المخطط ليشمل أوروبا بناء على طلبات من عملائها الأثرياء.

لقد ابتعدت الغالبية العظمى من الشركات الكبرى عن العملات المشفرة لأن تقلب عملة بيتكوين والرموز المشفرة الأخرى يجعلها غير عملية للتجارة. كما أدى التنظيم غير المكتمل والاستهلاك العالي للطاقة إلى منع انتشار العملات المشفرة كوسيلة للدفع.

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وتشمل هذه الشركات شركة صناعة السيارات الكهربائية "تسلا"، التي بدأت في عام 2021 في قبول الدفع بعملة بيتكوين، وهي أكبر عملة مشفرة، قبل أن يوقفها الرئيس التنفيذي إيلون ماسك بسبب مخاوف بيئية، وفقاً لما ذكرته "رويترز"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقال إنريكو غالييرا، كبير مسؤولي التسويق والتجارة في "فيراري"، إن العملات المشفرة بذلت جهوداً لتقليل بصمتها الكربونية من خلال إدخال برامج جديدة واستخدام أكبر للمصادر المتجددة.

وفي مقابلة مع "رويترز"، قال: "إن هدفنا المتمثل في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2030 على طول سلسلة القيمة بأكملها قد تم تأكيده تماماً".

وأوضحت "فيراري" أن القرار جاء استجابة لطلبات السوق والتجار حيث استثمر العديد من عملائها في العملات المشفرة.

وقال غالييرا: "بعضهم من المستثمرين الشباب الذين بنوا ثرواتهم حول العملات المشفرة". "وبعضهم الآخر مستثمرون أكثر تقليدية، ويرغبون في تنويع محافظهم الاستثمارية".

وفي حين أن بعض العملات المشفرة، مثل ثاني أكبر عملة، الإيثر، قد حسنت من كفاءتها في استخدام الطاقة، إلا أن عملة بيتكوين لا تزال تجتذب الانتقادات بسبب تعدينها الذي يستهلك الكثير من الطاقة.

وشحنت فيراري أكثر من 1800 سيارة إلى منطقة الأميركتين، والتي تشمل الولايات المتحدة، في النصف الأول من هذا العام.

ولم يذكر غالييرا عدد السيارات التي تتوقع "فيراري" بيعها من خلال العملات المشفرة. وقال إن محفظة طلبات الشركة كانت قوية وتم حجزها بالكامل حتى عام 2025، لكن الشركة أرادت اختبار هذا الكون المتوسع.

وأضاف: "سيساعدنا هذا على التواصل مع الأشخاص الذين ليسوا بالضرورة عملاء لنا ولكنهم قد يمتلكون سيارة فيراري".

تخطط الشركة الإيطالية، التي باعت 13200 سيارة في عام 2022، بأسعار تبدأ بأكثر من 200 ألف يورو (211 ألف دولار) وتصل إلى مليوني يورو، لتوسيع مخطط العملات المشفرة ليشمل أوروبا بحلول الربع الأول من العام المقبل ثم إلى مناطق أخرى حيث التشفير مقبول قانونياً.

وتعد منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA) أكبر أسواق لـ"فيراري"، حيث تمثل 46% من إجمالي شحنات السيارات في النصف الأول من هذا العام.

وقال غالييرا: "الاهتمام هو نفسه في الولايات المتحدة وأوروبا، ولا نرى اختلافات كبيرة".

تشمل البلدان التي يتم فيها تقييد العملات المشفرة الصين.

يأتي ذلك، بعدما تحولت فيراري إلى واحدة من أكبر معالجات الدفع بالعملات المشفرة "BitPay"، في المرحلة الأولية في الولايات المتحدة، وستسمح بالمعاملات بعملة البيتكوين والإيثر و "USDC"، وهي واحدة من أكبر ما يسمى بالعملات المستقرة. قد تستخدم "فيراري" معالجات دفع أخرى في مناطق مختلفة.

وأكد غالييرا: "الأسعار لن تتغير، لا رسوم للاستخدام ولا رسوم إضافية إذا دفعت من خلال العملات المشفرة".

وستقوم "Bitpay" على الفور بتحويل مدفوعات العملة المشفرة إلى عملة تقليدية نيابة عن تجار فيراري، بحيث تكون محمية من تقلبات الأسعار.

وقال غالييرا: "كان هذا أحد أهدافنا الرئيسية: تجنب تعاملنا مع التجار لدينا بشكل مباشر مع العملات المشفرة والحماية من تقلباتها الواسعة".

باعتبارها معالج الدفع، ستضمن "BitPay" أن العملات الافتراضية تأتي من مصادر مشروعة وليست مستمدة من نشاط إجرامي أو لاستخدامها لغسل عائدات الجريمة أو التهرب من الضرائب.

وقال رئيس التسويق والتجارة في "فيراري" إن غالبية وكلاءها في الولايات المتحدة قد اشتركوا بالفعل، أو على وشك الموافقة، على المخطط.