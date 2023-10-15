ارتفاع أرباح بنك مسقط 7.1% إلى 158 مليون ريال في 9 أشهر

حقق بنك مسقط خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري ربحًا صافيًا قدره 158.88 مليون ريال عُماني بزيادة نسبتها 7.1 %مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي البالغة نحو 148.29 مليون ريال عُماني.

وأشارت النتائج المالية الأولية غير المدققة للبنك إلى أن صافي إيرادات الفوائد التي حققها البنك من الأعمال المصرفية التقليدية وإيرادات التمويل الإسلامي بلغ 280.98 مليون ريال عُماني بنهاية سبتمبر 2023م أي بزيادة نسبتها 10.2 % مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022م البالغة 254.93 مليون ريال عُماني.

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وأظهرت النتائج أن الإيرادات الأخرى للبنك بلغت 100.23 مليون ريال عُماني خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة بمبلغ 100.69 مليون ريال عُماني للفترة المماثلة من عام 2022م، وقد تضمنت إيرادات استثنائية من بيع استثمارات بنحو 8 ملايين ريال عُماني، فيما بلغت مصروفات التشغيل 146.48 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 139.85 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022م، أي بزيادة نسبتها 4.7 % وفق وكالة الأنباء العمانية.

وخصّص البنك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مبلغًا قدره 46.91 مليون ريال عُماني لمجابهة صافي تعثّر القروض والخسائر المحتملة الأخرى مقابل صافي مخصصات بلغت 41.58 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022م.

وسجل صافي محفظة القروض والسلفيات لدى بنك مسقط والتي تشمل التمويل الإسلامي ارتفاعًا بنسبة 6.9 %ليصل إلى 9.87 مليار ريال عُماني مقارنة بـ 9.23 مليار ريال عُماني في نهاية سبتمبر 2022م.

كما ارتفعت إيداعات العملاء التي تشمل الصيرفة الإسلامية بنسبة 8.9% لتصل إلى 9.49 مليار ريال عُماني مقارنة بمبلغ 8.71 مليار ريال عُماني بنهاية سبتمبر 2022م.