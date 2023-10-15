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المنجم للأغذية مناسبة
المنجم للأغذية
سوق السعودية

ارتفاع صافي ربح "المنجم للأغذية" 14% إلى 61.1 مليون ريال في الربع الثالث

نتيجة نمو المبيعات في معظم مجموعات الأصناف الرئيسية

دبي - العربية.نت
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ارتفع صافي ربح شركة المنجم للأغذية في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 14% إلى 61.1 مليون ريال مقابل 53.6 مليون ريال في الربع المناظر من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن إيرادات الربع الثالث ارتفعت بنسبة 11% إلى 810.9 مليون ريال نتيجة لزيادة حجم المبيعات في معظم مجموعات الأصناف الرئيسية، مقابل 730.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي ما كان سببا في زيادة صافي الربح.

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كما أشارت إلى ارتفاع مجمل الربح بنسبة 9% في الربع الثالث من العام الجاري ليبلغ 134.9 مليون ريال بسبب زيادة حجم المبيعات وتحسن هوامش الربحية في فئات اللحوم الحمراء والبيضاء والزيتون والزيت خلال الفترة بالمقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

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وعلى مستوي فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري انخفض صافي الربح بنسبة 26.6% ليصل إلى 200.6 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بسبب عوامل رئيسة أولها انخفاض مجمل الربح بنسبة 13.5%، نتيجة تراجع هوامش الربحية في أغلب مجموعات الأصناف الرئيسية جراء تغير الظروف التجارية، بالرغم من ارتفاع حجم المبيعات في كل مجموعات الأصناف خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وارتفع إجمالي مصاريف التشغيل بنسبة 2.1% لتصل إلى 218.7 مليون ريال نتيجة زيادة حجم المبيعات،في حين انخفضت نسبة المصروفات إلى الإيرادات لتصل إلى 8.8% خلال الفترة الحالية مقابل 9.6% مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.

وأوضحت الشركة أن هذه النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023م تم إعدادها من قبل إدارة الشركة ولم يفحصها المراجع الخارجي.

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