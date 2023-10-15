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سوق السعودية

حكم ابتدائي يلزم "الإسكان" السعودية بدفع 25.9 مليون ريال تعويضا لـ"ساسكو"

كتعويض عن التعدي على أرض الشركة الواقعة بطريق حفر "الباطن -الرياض"

دبي - العربية.نت
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أعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو"، عن استلامها حكما قضائيا ابتدائيا من الدائرة الرابعة بالمحكمة العامة بالرياض بإلزام وزارة الإسكان السعودية (المدعي عليها) بسداد نحو 25.9 مليون ريال تعويض عن التعدي على أرض الشركة الواقعة بطريق حفر "الباطن -الرياض".

وقالت الشركة في بيان لها على موقع "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إنه لا يمكن تحديد الأثر المالي حالياً إلا بعد صدور الحكم النهائي، مضيفة أن الحكم الصادر هو حكم ابتدائي قابل للاستئناف.

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وتسلمت "ساسكو" في فبراير 2019 حكماً قضائياً نهائياً من المحكمة العامة بالرياض بإلزام وزارة الإسكان بسداد مبلغ 8.22 مليون ريال كأجرة مقابل التعدي على أرض الشركة الواقعة بطريق حفر الباطن الرياض.

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كانت الشركة قد رفعت دعوى "ملكية عقار" ضد وزارة الإسكان تطالب فيها الوزارة بإيقاف التعدي على أرض الشركة بمنطقة حفر الباطن (طريق حفر الباطن/ الرياض)، حيث قامت وزارة الإسكان باستقطاع جزء من أرض الشركة بمقدار 41.71 ألف متر مربع.

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