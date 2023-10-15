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اقتصاد أميركا

شركتا استيلانتيس وفورد تعتزمان تسريح 1250 موظفا

بسبب الإضرابات في المصانع

دبي - العربية.نت
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تعتزم شركتا استيلانتيس وفورد في الولايات المتحدة، تسريح 1250 موظفا إضافيا بشكل مؤقت بسبب الإضرابات في المصانع، بالإضافة إلى 550 موظفا سرحتهم فورد الأسبوع الماضي نتيجة لهذه الإضرابات.

وصرح اتحاد عمال السيارات أنهم اضطروا إلى تصعيد الإجراءات ضد فورد لأن الشركة لم تقم بتقديم عرض جديد للعمال.

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وبدأ التصعيد من يوم الأربعاء عندما أضرب عن العمل 8700 عامل إضافي في مصنع شاحنات فورد في ولاية كنتاكي.

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وبحسب رئيس الاتحاد فإن هذا المصنع يحقق إيرادات بقيمة 48 ألف دولار في الدقيقة الواحدة.

وكان رئيس نقابة "اتّحاد عمّال السيارات" شون فين قد حضّ عمّال مصنعي "فورد" و"جنرال موتورز" في شيكاغو وميشيغن على الانضمام إلى إضراب هو الأول الذي ينظّم ضد شركات تصنيع السيارات الثلاث الأكبر في ديترويت وهي "فورد" و"جنرال موتورز" و"ستيلانتيس" من أجل زيادة الرواتب وتحسين التقديمات.

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