عمومية "رعاية" تناقش الاستحواذ على مستشفى "المزمنة الطبية".. 6 نوفمبر

أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية "رعاية"، عن انعقاد جمعيتها العامة العادية يوم 6 نوفمبر 2023، وذلك للتصويت على استحواذ الشركة على 100% من مستشفى الرعاية التخصصية المزمنة الطبية التابعة للمجموعة السعودية للرعاية الطبية.

وأضافت الشركة في بيان لها على موقع "تداول السعودية"، أن قيمة الصفقة تبلغ 193.2 مليون ريال على أن تتم هذه المعاملة بالقيمة العادلة بناء على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

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وذكرت أن أعضاء مجلس الإدارة سعد بن عبد المحسن الفضلي وأحمد بن وازع القحطاني وفراج بن سعد القباني، لديهم مصالح غير مباشرة في الصفقة باعتبارهم أعضاء في مجلس إدارة شركة "رعاية" وأعضاء في مجلس إدارة في كل من المجموعة السعودية للرعاية الطبية ومستشفى الرعاية التخصصية المزمنة الطبية.

وشركة مستشفى الرعاية التخصصية المزمنة الطبية هي شركة شخص واحد، وبلغت إيراداتها نحو 96.82 مليون ريال في 2022.

تهدف الصفقة إلى المساهمة في تحقيق الاستراتيجية الاستثمارية لرعاية من خلال التوسع في مجال الرعاية الصحية واستغلال فرص النمو في الأسواق ذات العلاقة.

ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي للصفقة فور إتمام الصفقة وانتقال ملكية الشركة المستهدفة للمشتري، وفق بيان سابق لـ"رعاية".

وأشارت الشركة إلى وجود أطراف ذات علاقة منها المجموعة السعودية للرعاية الطبية، وذلك بصفتها البائع ومساهم كبير في المشتري، ويمتلك البائع ما نسبته 49.20% من أسهم رأس مال المشتري وما نسبته 100% من حصص رأس مال الشركة المستهدفة.

وتتمثل طبيعة المصلحة في كون أن البائع مساهم كبير في المشتري والمالك الوحيد في الشركة المستهدفة.