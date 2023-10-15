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سلامة للتأمين التعاوني السعودية مناسبة
سلامة للتأمين التعاوني السعودية
سوق السعودية

عمومية "سلامة للتأمين" تناقش زيادة رأس المال 100% عبر طرح حقوق الأولوية.. 5 نوفمبر

الشركة تستهدف زيادة رأسمالها إلى 200 مليون ريال

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة سلامة للتأمين التعاوني، عن دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد يوم الأحد 05 نوفمبر 2023، للموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بمقدار 100 مليون ريال ليصبح رأس المال الجديد 200 مليون ريال، بزيادة نسبتها 100%.

وأضافت الشركة في بيان لها على موقع "تداول السعودية"، اليوم الأحد، أنها ستقوم بطرح 10 ملايين سهم عادي للاكتتاب بسعر طرح يبلغ 10 ريالات للسهم الواحد.

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وأوضحت الشركة أن الغرض من زيادة رأس المال يتمثل في دعم خطط الشركة المستقبلية ودعم هامش الملاءة المالية للشركة.

هيئة السوق السعودية تقر زيادة رأسمال "سلامة للتأمين" بـ 100 مليون ريال شركات سوق السعودية هيئة السوق السعودية تقر زيادة رأسمال "سلامة للتأمين" بـ 100 مليون ريال

وفي يوليو الماضي، وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب شركة سلامة للتأمين التعاوني زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 100 مليون ريال على أن تكون الأحقية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

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