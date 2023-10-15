مجلس إدارة "غذاء السلطان" يوصي بتجزئة القيمة الاسمية إلى 0.5 ريال للسهم

أعلنت شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة عن توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية للشركة الصادرة بقرار مجلس الإدارة بالتمرير بتاريخ الموافق 12أكتوبر 2023م بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات إلى 0.5 ريال للسهم.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد، إن عدد أسهم الشركة بعد التجزئة سيصبح 64 مليون سهم بدلا من 3.2 مليون سهم حاليا، وإبقاء رأسمال الشركة دون تغيير مع التزام الشركة باستكمال ما يلزم من إجراءات ذات علاقة.

مادة اعلانية