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شعار شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة
شعار شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة
سوق السعودية

"المياه الوطنية" ترسي عقدا على "الخريف للمياه" بـ64 مليون ريال

لتشغيل وصيانة مشاريع المياه لقرى ومدن منطقة جازان لمدة 36 شهراً

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن ترسية عقد تشغيل وصيانة مشاريع المياه لقرى ومدن منطقة جازان لمدة 36 شهراً مع شركة المياه الوطنية.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد، إن تاريخ الترسية يوافق 15 أكتوبر الجاري وقيمة العقد 64.19 مليون ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة، وتوقعت أن ينعكس الأثر المالي للمشروع في الربع الرابع من عام 2023.

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وذكرت الشركة أنها ستعلن عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حينه وخاصة بعد استلام النسخة النهائية من العقد بعد توقيعه من جميع الأطراف المعنية.

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