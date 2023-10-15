سوق السعودية
"دار المركبة" توقع عقداً بـ 4 ملايين ريال مع القوات البرية الملكية السعودية
لمدة 22 شهراً
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وقعت شركة دار المركبة لتأجير السيارات عقدا لتأجير سيارات لصالح القوات البرية الملكية السعودية بتاريخ 12 أكتوبر 2023.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن قيمة العقد تبلغ نحو 4 ملايين ريال شامل ضريبة القيمة المضافة ومدته 22 شهرا ميلاديا.
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وتوقعت الشركة أن يكون للعقد تأثير إيجابي على النتائج المالية لعام 2024م.
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