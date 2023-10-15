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شركة دار المركبة لتأجير السيارات
شركة دار المركبة لتأجير السيارات
سوق السعودية

"دار المركبة" توقع عقداً بـ 4 ملايين ريال مع القوات البرية الملكية السعودية

لمدة 22 شهراً

دبي - العربية.نت
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وقعت شركة دار المركبة لتأجير السيارات عقدا لتأجير سيارات لصالح القوات البرية الملكية السعودية بتاريخ 12 أكتوبر 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن قيمة العقد تبلغ نحو 4 ملايين ريال شامل ضريبة القيمة المضافة ومدته 22 شهرا ميلاديا.

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وتوقعت الشركة أن يكون للعقد تأثير إيجابي على النتائج المالية لعام 2024م.

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