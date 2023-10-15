"دله الصحية" و"دله العقارية" تتسلم دراسات تطوير أرض لهما في الرياض

أعلنت شركة دله للخدمات الصحية عن تسلمها الدراسات التي أعدت من قبل الاستشاريين المعنيين من أجل استثمار الأراضي المملوكة لها والمتجاورة من قبلها وشركة دله العقارية والواقعة بمدينة الرياض.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد، إنها تقوم حاليا وشركة دله العقارية بتقييم هذه الدراسات وبما يخدم توسعات مستشفيات دله، وسيتم الاعلان لاحقا عن أي تطورات على هذا المشروع.

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وكانت "دله الصحية" أعلنت بتاريخ 13 أكتوبر 2023، عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة دله العقارية من أجل استثمار الأراضي المملوكة والمتجاورة من قبل الطرفين والواقعة بمدينة الرياض عبر إنشاء كيان قانوني يمتلك الأراضي، واتفق الطرفان على تعيين فريق عمل مشترك يقوم بإجراء الفحص النافي للجهالة والتأكد من سلامة الصكوك والتراخيص.

كما اتفقا على تعيين استشاريين ماليين وقانونيين واستثماريين على درجة من الكفاءة لتقديم دراسة متكاملة عن المشروع تتضمن أفضل طبيعة لاستثمار الاراضي وإقتراح الكيان القانوني الأنسب الذي يلبى متطلبات الاتفاق بين الطرفين.

وأشارت الشركة إلى أن هذا المشروع ينطوي على أطراف ذات علاقة وهم: محيي الدين بن صالح كامل لكونه عضو وشريك بشركة دله العقارية و) عضو مجلس إدارة بشركة دله البركة القابضة (كبار المساهمين) ونائب رئيس مجلس الإدارة بشركة دله للخدمات الصحية.

ومن الأطراف ذوي العلاقة عبد الله بن صالح كامل لكونه عضو وشريك بشركة دله العقارية ورئيس مجلس إدارة في شركة دله البركة القابضة (كبار المساهمين)، وهديل بنت صالح كامل لكونها عضو وشريك بشركة دله العقارية وعضو مجلس إدارة في شركة دله البركة القابضة (كبار المساهمين)، وصالح بن عبد الله كامل لكونه عضو في شركة دله العقارية وعضو مجلس إدارة في شركة دله البركة القابضة (كبار المساهمين)، وعبد العزيز بن محمد عبده يماني لكونه من كبار التنفيذيين وعضو مجلس إدارة شركة دله العقارية ومن كبار التنفيذيين وعضو مجلس إدارة في شركة دله البركة القابضة (كبار المساهمين).