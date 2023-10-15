"سلوشنز" توقع اتفاقية شراء 40% من"ديفوتيم ميدل إيست" بـ741.7 مليون ريال

وقعت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز) اتفاقية البيع والشراء (SPA) للاستحواذ على نسبة 40% من شركة ديفوتيم ميدل إيست المتخصصة في تقديم خدمات الاستشارات التقنية والرقمية وخدمات التحول الرقمي بمقابل نقدي لكامل قيمة الاستحواذ، يبلغ 741.7 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد، إنه تم الاتفاق على أن يكون المقابل المادي للاستحواذ مبنياُ على الشروط المذكورة في اتفاقية البيع والشراء (SPA) المتعلقة بالديون والنقد ورأس المال العامل والأداء.

مادة اعلانية

وتخضع اتفاقية البيع والشراء (SPA) الخاصة بالاستحواذ لعدد من الشروط التي يتوجب الوفاء بها، على سبيل المثال لا الحصر، الحصول على موافقة الهيئة العامة للمنافسة، بالإضافة إلى شروط أخرى ذات طبيعة تنظيمية وتجارية.

وكانت "سلوشنز" قد أعلنت في السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 18 يونيو 2023 عن توقيعها عرضاً ملزماً مع شركة ديفوتيم إس أي إس (فرنسا) وشركة أورتل للاستثمار المحدودة وذلك للاستحواذ على نسبة 40% من شركة ديفوتيم ميدل ايست المتخصصة في تقديم خدمات الاستشارات التقنية والرقمية وخدمات التحول الرقمي، والتي تتركز أعمالها في السعودية.

وذكرت "سلوشنز" أنها ستمول سداد قيمة صفقة الاستحواذ التي أبرمت بتاريخ اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023، عبر مصادرها الذاتية.

وتعمل شركة ديفوتيم ميدل إيست في مجال الاستشارات التقنية والتحول الرقمي للأعمال، ولها بحضور محلي وإقليمي قوي ولديها خبرات دولية في تقديم الخدمات الاستراتيجية الرقمية وتحوّل الأعمال وإنشاء البنية التحتية للتحول الرقمي، بالإضافة إلى التحليلات الذكية للبيانات وأتمتة الأعمال.

وذكرت سلوشنز أن سبب الصفقة هو تكوين شراكة استراتيجية لتقديم خدمات استشارية وخدمات تحول الأعمال الرقمية في المملكة والمنطقة، وتوقعت أن يكون لها أثرا إيجابياً في تعزيز مجال الخدمات الاستشارية وخدمات تحول الأعمال الرقمية. وأنها ستعلن عن أي تطورات جوهرية في حينها.