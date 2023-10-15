5 نوفمبر..عمومية"نادك" تصوت على زيادة رأس المال 196% بطرح أسهم حقوق أولوية
ما يوازي ملياري ريال
دعا مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر يوم الأحد 5 نوفمبر 2023 للتصويت على زيادة رأس مال الشركة بنسبة 196% عبر طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة ملياري ريال.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد، عملية زيادة رأس المال المقترحة ستتم عبر طرح وإدراج إسهم حقوق أولوية لعدد200 مليون سهم عادي، لتمكين الشركة من تنفيذ خططها الاستراتيجية والتشغيلية ودعم أنشطتها المستقبلية.
وذكرت أنه في حال وافق مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
وأصدرت هيئة السوق المالية السعودية قرارها يوم 5 أكتوبر الجاري بالموافقة على طلب الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" زيادة رأسمالها عن طريق طرح بقيمة ملياري ريال.
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