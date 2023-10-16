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بنك بوبيان الكويتي
بنك بوبيان الكويتي
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ارتفاع أرباح بنك بوبيان الكويتي 26% إلى 61.1 مليون دينار في الربع الثالث

الإيرادات التشغيلية للبنك بلغت 163.2 مليون دينار

دبي - العربية.نت
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أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان الكويتي، عادل الماجد، اليوم الاثنين، نمو الأرباح الصافية للبنك 26% إلى 61.1 مليون دينار في الربع الثالث من العام الجاري.

وقال الماجد عبر منصة "إكس"، إن الإيرادات التشغيلية للبنك بلغت 163.2 مليون دينار في الربع نفسه.

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كان البنك قد حقق أرباحا صافية قدرها 41.3 مليون دينار وإيرادات تشغيلية قدرها 109.2 مليون في الربع الثاني من 2023، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

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