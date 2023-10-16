تابعة لـ"ميار القابضة" ترفع حصتها في "الأغذية النامية التجارية" إلى 80.9%
عن طريق زيادة رأس المال
أعلنت شركة ميار القابضة عن قيام شركتها التابعة شركة جدايا الزراعية بزيادة حصتها في شركة الأغذية النامية التجارية من 56.5% إلى80.9% عن طريق زيادة رأسمال الشركة.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن شركة جدايا الزراعية شركة ذات مسؤولية محدودة تابعة لشركة ميار القابضة ومملوكة لها بنسبة 99.30%، كما أن شركة الأغذية النامية التجارية شركة مساهمة مقفلة.
وترتب على ذلك زيادة في حصة الملكية غير المباشرة لشركة ميار القابضة في شركة الأغذية النامية التجارية من 56.1% إلى 80.33%، وتم تمويل هذه الزيادة في رأس المال من موارد الشركة الداخلية.
وتوقعت الشركة أن يكون الأثر المالي لذلك إيجابياً على المدى الطويل، ومن المتوقع أن يبدأ الأثر المالي على النتائج المالية لشركة ميار القابضة اعتباراً من الربع الأول للعام المالي 2024م.
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