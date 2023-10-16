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ميار القابضة
ميار القابضة
سوق السعودية

تابعة لـ"ميار القابضة" ترفع حصتها في "الأغذية النامية التجارية" إلى 80.9%

عن طريق زيادة رأس المال

دبي- العربية.نت
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أعلنت شركة ميار القابضة عن قيام شركتها التابعة شركة جدايا الزراعية بزيادة حصتها في شركة الأغذية النامية التجارية من 56.5% إلى80.9% عن طريق زيادة رأسمال الشركة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن شركة جدايا الزراعية شركة ذات مسؤولية محدودة تابعة لشركة ميار القابضة ومملوكة لها بنسبة 99.30%، كما أن شركة الأغذية النامية التجارية شركة مساهمة مقفلة.

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وترتب على ذلك زيادة في حصة الملكية غير المباشرة لشركة ميار القابضة في شركة الأغذية النامية التجارية من 56.1% إلى 80.33%، وتم تمويل هذه الزيادة في رأس المال من موارد الشركة الداخلية.

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وتوقعت الشركة أن يكون الأثر المالي لذلك إيجابياً على المدى الطويل، ومن المتوقع أن يبدأ الأثر المالي على النتائج المالية لشركة ميار القابضة اعتباراً من الربع الأول للعام المالي 2024م.

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