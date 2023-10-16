تراجع أرباح "أسمنت اليمامة"59.7% إلى 40.7 مليون ريال في الربع الثالث
نتيجة تراجع الإيرادات وارتفاع مصاريف التمويل
تراجع صافي ربح شركة "أسمنت اليمامة" بنسبة 59.75% في الربع الثالث من العام الجاري إلى 40.78 مليو ن ريال، مقابل 101.33 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين، إن السبب الرئيسي في انخفاض صافي الربح للربع الثالث من 2023 يعود إلى انخفاض قيمة المبيعات وارتفاع مصاريف التمويل مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
وتراجعت إيرادات الشركة في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 14.85% إلى 211.7 مليون ريال، مقابل 248.62 في الفترة المناظرة من العام الماضي.
وعلى مستوى فترة التسعة أشهر الماضية من العام الجاري ارتفع صافي ربح الشركة بنسبة 13.46% إلى 251.49 مليون ريال، مقابل 221.64 مليون ريال في الفترة المقارنة من العام الماضي.
وعزت الشركة ارتفاع أرباحها في فترة التسعة أشهر الأولي من العام إلى زيادة قيمة المبيعات خلالها مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.
كما ارتفعت الإيرادات الأخرى خلال الفترة المنقضية من العام الجاري و شهدت رد مخصص الزكاة للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.
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