اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أنابيب غاز في مصر
أسطوانات غاز في مصر
شركات

شراكة بين "سيدبك" المصرية و"ران غاز" النيجيرية لإنتاج أسطونات الغاز المنزلي

بطاقة إنتاجية مليون أسطوانة سنوياً

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات "سيدبك" المصرية، اليوم الاثنين توقيع اتفاق شراكة مع "ران غاز" النيجيرية لإنشاء مصنع لأسطوانات الغاز المنزلي في مصر بطاقة إنتاجية مليون اسطوانة سنوياً.

وقالت الشركة في بيان للبورصة المصرية إن إنتاج المصنع سيوجه للتصدير بأكمله مع إمكانية التوسع مستقبلاً للتوزيع في السوق المحلية في حالة إقرار الهيئات المصرية المعنية للمواصفات الفنية التي تستخدم تطبيقات البولي إيثيلين، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".

مادة اعلانية

ولم يذكر البيان التكلفة الاستثمارية للمشروع أو الجدول الزمني. وأوضح البيان أنه سيجري البدء في إعداد دراسات الجدوى التسويقية والاقتصادية مع حصول "ران غاز" النيجيرية على ترخيص استخدام التقنية المطلوبة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الجيش الإسرائيلي يحدد طريقاً وحيداً لمغادرة أهالي غزة لجنوب القطاع الجيش الإسرائيلي يحدد طريقاً وحيداً لمغادرة أهالي غزة لجنوب القطاع
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط