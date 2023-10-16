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شراكة بين "سيدبك" المصرية و"ران غاز" النيجيرية لإنتاج أسطونات الغاز المنزلي
بطاقة إنتاجية مليون أسطوانة سنوياً
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أعلنت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات "سيدبك" المصرية، اليوم الاثنين توقيع اتفاق شراكة مع "ران غاز" النيجيرية لإنشاء مصنع لأسطوانات الغاز المنزلي في مصر بطاقة إنتاجية مليون اسطوانة سنوياً.
وقالت الشركة في بيان للبورصة المصرية إن إنتاج المصنع سيوجه للتصدير بأكمله مع إمكانية التوسع مستقبلاً للتوزيع في السوق المحلية في حالة إقرار الهيئات المصرية المعنية للمواصفات الفنية التي تستخدم تطبيقات البولي إيثيلين، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".
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ولم يذكر البيان التكلفة الاستثمارية للمشروع أو الجدول الزمني. وأوضح البيان أنه سيجري البدء في إعداد دراسات الجدوى التسويقية والاقتصادية مع حصول "ران غاز" النيجيرية على ترخيص استخدام التقنية المطلوبة.
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