مبيعات قياسية لسيارات "هيونداي" و"كيا" الصديقة للبيئة في أميركا

باعت شركة هيونداي موتور، أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية، وشركة كيا التابعة لها213.27 ألف سيارة صديقة للبيئة في الولايات المتحدة في الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الجاري.

وذكرت الشركتان أن مبيعاتهما للسيارات الصديقة للبيئة في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 61.6% في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقابل 131.99 ألف سيارة في الفترة المناظرة من العام الماضي وفق بيان من الشركتين أمس الأحد.

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وكانت المبيعات أيضا أعلى أيضًا من المبيعات السنوية البالغة 182.63 ألف سيارة صديقة للبيئة تم بيعها في السوق الأميركية في عام 2022وفق وكالة "يونهاب للأنباء" الكورية.

ومن بين سيارات هيونداي، بيعت توسان هايبرد بأكبر عدد تجاوز 30.35 ألف وحدة، تلتها موديل "أيونيك 5" الكهربائية بعدد 25.30 ألف وحدة ،ثم سانتافي هايبرد بإجمالي 16824 وحدة .

ومن بين موديلات كيا، كانت السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الأكثر مبيعا وبيع إجمالي 30604 وحدات من سيارة كيا سبورتاج هايبرد في الفترة من يناير إلى سبتمبر، بالإضافة إلى 20003 سيارات من موديل نيرو هايبرد و19927 وحدة من سيارة سورينتو هايبرد.

ويأتي الأداء القوي من شركتي السيارات الكوريتين وسط جهودهما لتوسيع مبيعاتهما من السيارات الكهربائية ذات الأغراض التجارية والتي لا تزال مؤهلة للحصول على الإعفاءات الضريبية في الولايات المتحدة في ظل قانون الحد من التضخم (IRA) على الرغم من أنه تم تجميعها خارج أميركا الشمالية.

وقد قفزت حصة شركات صناعة السيارات الكورية الجنوبية في سوق السيارات التجارية الصديقة للبيئة بالولايات المتحدة إلى 55% في أغسطس من 5% العام الماضي، وفقا لوزارة الصناعة.