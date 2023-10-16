"العربية للتعهدات" تحصل على تمويل بـ1.05 مليار ريال للاستحواذ على "فادن للدعاية"

أعلنت الشركة العربية للتعهدات الفنية عن توقيع اتفاقية تسهيلات مرابحة طويلة الأجل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 1.05 مليار ريال، وذلك من أجل تمويل عملية الاستحواذ الكامل على شركة وكالة فادن للدعاية والإعلان.

وقالت "العربية للتعهدات" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن أطراف التسهيلات هي البنك السعودي الفرنسي، وبنك الراجحي، وبنك ساب.

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وأضافت أن الاتفاقية هي تسهيلات مرابحة لمدة 7.5 سنوات، وسيكون السداد وفقاً لشروط اتفاقية التسهيلات وفي موعد لا يتجاوز 90 شهراً من تاريخ التوقيع.

وأوضحت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل هي سند لأمر (السند الرئيسي) مقيم بالريال السعودي بمبلغ يُعادل حد التسهيلات، وكذلك سند لأمر (سند ربح المرابحة) بمبلغ يساوي أرباح المرابحة المُقدرة والتي يقدرها وكيل التسهيل والتي تكون مستحقة السداد من قبل الشركة خلال فترة الاثني عشر شهراً التالية مباشرةً.

بالإضافة إلى اتفاقية رهن الأسهم بين وكيل التسهيلات (البنك السعودي الفرنسي) والشركة العربية للتعهدات الفنية وشركة وكالة فادن للدعاية والإعلان، حول رهن حصة الشركة العربية للتعهدات الفنية في شركة وكالة فادن للدعاية والإعلان (المستحوذ عليها).

وتم الحصول على التسهيلات من قبل ثلاث بنوك مختلفة، حيث قُسمت بينهم بالتساوي، بواقع 350 مليون ريال من كل بنك من الثلاثة بنوك.