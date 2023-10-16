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ستاندرد تشارترد يتوقع تباطؤ
ستاندرد تشارترد
سوق السعودية

"إيداع": انضمام "ستاندرد تشارترد كابيتال" لعضوية حفظ الأوراق المالية

بعد إتمام الإجراءات والمتطلبات الفنية والنظامية

دبي - العربية.نت
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تعلن شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن استيفاء "شركة ستاندرد تشارترد كابيتال "كافة الإجراءات والمتطلبات الفنية والنظامية المتعلقة بالعضوية وذلك لتقديم خدمات الحفظ للأوراق المالية.

وقالت "إيداع " في بيان إن "ستاندرد تشارترد كابيتال" شركة تابعة ومملوكة بالكامل لمجموعة "ستاندرد تشارترد" العالمية العاملة في مجال الخدمات المصرفية، وتمارس الشركة أنشطة التعامل، والحفظ، وتقديم المشورة، والترتيب،كما تقوم الشركة بترتيب عمليات أسواق رأس المال وتمويل الشركات والأسواق المالية.

مادة اعلانية

ومع انضمامها إلى عضوية "إيداع"، ستؤدي شركة "ستاندرد تشارترد كابيتال" دوراً أساسياً في تحسين عمليات ما بعد التداول من خلال ضمان حفظ وتسوية الأصول.

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