"تام التنموية" توقع عقداً بـ14.83 مليون ريال مع الهيئة السعودية للسياحة

وقعت شركة تام التنموية عقد مشروع تقديم الحلول الرقمية والخدمات الاستشارية اللازمة لتطوير وتشغيل منصة خدمات سياحية لصالح الهيئة السعودية للسياحة مقابل 14.83مليون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إنها استلمت خطاب الترسية من قبل الهيئة السعودية للسياحة في تاريخ 25 سبتمبر 2023 ، بينما تاريخ خطاب الترسية هو 21 سبتمبر 2023،وتم توقيع العقد من قبل شركة تام بتاريخ 9 أكتوبر 2023، وتم استلام النسخة النهائية الموقعة من العميل بتاريخ 15 أكتوبر 2023. وتاريخ بداية العقد 8 أكتوبر 2023.

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وذكرت الشركة أن مدة العقد 16 شهرا،وتوقعت أن يظهر الأثر المالي له خلال الربع الأول والثاني والثالث والرابع من العام 2024م والربع الأول من 2025م.