"تيذر" تجمد عملات مشفرة لارتباطها بحربي إسرائيل وأوكرانيا

أعلنت شركة تيذر المصدرة للعملات المستقرة تجميد 32 حساباً للعملات المشفرة تحتوي على أموال تزيد قيمتها عن أكثر من 873 ألف دولار.

وقالت الشركة في بيان اليوم الاثنين إن هذه الأموال ترتبط "بالإرهاب والحرب" في إسرائيل وأوكرانيا.

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ولم تقدم تيذر تفاصيل عن أصحاب الحسابات ومتى جُمدت ولا طبيعة الأنشطة المرتبطة بها، كما لم تبين أيها مرتبط بأوكرانيا وأيها بإسرائيل.

وقالت الشركة إنها تتعاون مع المكتب الوطني الإسرائيلي لمكافحة تمويل الإرهاب بهدف "مكافحة الإرهاب والحروب الممولة بالعملات المشفرة"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ولم يرد المكتب بعد على طلب للتعليق.

وكانت إسرائيل أعلنت الأسبوع الماضي أنها جمدت حسابات بالعملة المشفرة استخدمت في جمع تبرعات لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) على وسائل التواصل الاجتماعي.