اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
عملات مشفرة (iStock)
عملات مشفرة (iStock)
الشرق الأوسط

"تيذر" تجمد عملات مشفرة لارتباطها بحربي إسرائيل وأوكرانيا

أكدت تجميد 32 حسابا للعملات المشفرة تحتوي على أكثر من 873 ألف دولار

لندن - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة تيذر المصدرة للعملات المستقرة تجميد 32 حساباً للعملات المشفرة تحتوي على أموال تزيد قيمتها عن أكثر من 873 ألف دولار.

وقالت الشركة في بيان اليوم الاثنين إن هذه الأموال ترتبط "بالإرهاب والحرب" في إسرائيل وأوكرانيا.

مادة اعلانية

ولم تقدم تيذر تفاصيل عن أصحاب الحسابات ومتى جُمدت ولا طبيعة الأنشطة المرتبطة بها، كما لم تبين أيها مرتبط بأوكرانيا وأيها بإسرائيل.

الصين تشدد القيود لأنشطة البيع على المكشوف لدعم سوق الأسهم  أسواق المال اقتصاد الصين الصين تشدد القيود لأنشطة البيع على المكشوف لدعم سوق الأسهم 

وقالت الشركة إنها تتعاون مع المكتب الوطني الإسرائيلي لمكافحة تمويل الإرهاب بهدف "مكافحة الإرهاب والحروب الممولة بالعملات المشفرة"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ولم يرد المكتب بعد على طلب للتعليق.

وكانت إسرائيل أعلنت الأسبوع الماضي أنها جمدت حسابات بالعملة المشفرة استخدمت في جمع تبرعات لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) على وسائل التواصل الاجتماعي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الجيش الإسرائيلي يحدد طريقاً وحيداً لمغادرة أهالي غزة لجنوب القطاع الجيش الإسرائيلي يحدد طريقاً وحيداً لمغادرة أهالي غزة لجنوب القطاع
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط