سوق السعودية
"رعاية" تحصل على تمويل مرابحة من بنك الرياض بـ500 مليون ريال
التمويل يتضمن قرض دوار بقيمة 200 مليون ريال يتجدد دورياً
وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية "رعاية" عن الحصول على تمويل مرابحة طويلة الأجل متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 500 مليون ريال من بنك الرياض.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن مدة التمويل تتضمن قرض دوار بقيمة 200 مليون ريال يتجدد دورياً، بالإضافة إلى قرض طويل الأجل بقيمة 300 مليون ريال لمدة تصل إلى 10 سنوات مع فترة سماح تصل إلى سنتين.
مادة اعلانية
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل، سند لأمر مقدم لبنك الرياض كضمان.
وأشارت إلى أن القرض يهدف لتمويل احتياجيات رأس المال العامل للشركة ودعم استراتيجيتها من خلال عمليات الاستحواذ والتوسع.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
مصر تتوقع تجاوز إيرادات قناة السويس 10 مليارات دولار بنهاية 2024زيادة حركة الملاحة بالقناة للعام المالي 2022/2023 بنسبة 17.6% اقتصاد
-
"جيفريز": مبيعات "هواوي" تتجاوز أجهزة "آيفون" الجديدة في الصينتحذيرات من تراجع أكبر خلال العام المقبل لهذه الأسباب! قصص اقتصادية
-
ولي العهد السعودي يطلق شركة "اردارا" وباكورة مشاريعها "الوادي" قلب أبهاعلى مساحة تبلغ 2.5 مليون متر مربع اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية