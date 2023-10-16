"رعاية" تحصل على تمويل مرابحة من بنك الرياض بـ500 مليون ريال

أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية "رعاية" عن الحصول على تمويل مرابحة طويلة الأجل متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 500 مليون ريال من بنك الرياض.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن مدة التمويل تتضمن قرض دوار بقيمة 200 مليون ريال يتجدد دورياً، بالإضافة إلى قرض طويل الأجل بقيمة 300 مليون ريال لمدة تصل إلى 10 سنوات مع فترة سماح تصل إلى سنتين.

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وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل، سند لأمر مقدم لبنك الرياض كضمان.

وأشارت إلى أن القرض يهدف لتمويل احتياجيات رأس المال العامل للشركة ودعم استراتيجيتها من خلال عمليات الاستحواذ والتوسع.