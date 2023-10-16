"ساما" يوافق على اندماج "المتحدة للتأمين التعاوني" مع "عناية"

أعلنت الشركة المتحدة للتأمين التعاوني عن صدور موافقة البنك المركزي السعودي"ساما" بتاريخ الأحد 15أكتوبر 2023م على صفقة الاندماج مع شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني وعدد من المسائل المرتبطة به.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن إتمام صفقة الاندماج لا يزال خاضعًا لعدد من الشروط الإضافية، منها الحصول على الموافقات النظامية المتبقية وموافقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في كل من الشركة المتحدة للتأمين التعاوني وشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني على الصفقة .

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وكانت الشركة المتحدة للتأمين التعاوني أعلنت بتاريخ 1 يونيو 2023 عن توقيعها اتفاقية اندماج ملزمة مع شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني واتفقت الشركتين على اتخاذ الخطوات اللازمة لإتمام صفقة الاندماج بينهما وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن هيئة السوق المالية، ونص الإعلان السابق على أن صفقة الاندماج خاضعة لعدة شروط وموافقات منها الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي وغيرها من الجهات المختصة.