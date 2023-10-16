"سينومي سنترز" تبيع قطعة أرض في الأحساء إلى "هالات العقارية"

قالت شركة المراكز العربية "سينومي سنترز" إن عبدالله بن فهد بن عبدالله الهريش التميمي المشتري لقطعة أرض فضاء بمساحة 29.38 ألف متر مربع مملوكة لها في حي غرناطة بمدينة الأحساء على طريق الأمير متعب، وبمحاذاة طريق الملك عبدالله مباشرةً لم يتمكن من سداد مقدم الصفقة البالغ 50% من قيمتها ورشح مشتريا جديدا شركة "هالات العقارية".

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إنها رغبت في تحصيل ما نسبته 50% من القيمة البيعية للأرض عند توقيع العقد وقامت بتقديم خصم مسموح للمشتري بمبلغ 3 لايين ريال إلا أن المشتري لم يستطع سداد المقدم وفق رغبة الشركة وقام بترشيح مشتر جديد من جانبه هو شركة هالات العقارية (شركة شخص واحد) يمثلها ناهض بن محمد بن حمد الجبر والذي قام بلتبية رغبة الشركة وسداد قيمة المقدم المطلوب وتوقيع عقد البيع.

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وذكرت أن قيمة البيع انخفضت من 65.5 مليون ريال إلى62.5 مليون ريال (غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية ولا رسوم السعي) بإنخفاض قدره 3 ملايين ريال.

وقالت الشركة في بيان سابق إن هذه المساحة هي ثالث قطعة أرض تبيعها الشركة في إطار برنامجها لبيع محفظة من الأصول غير الأساسية والمقدر إجمالي قيمتها السوقية بملياري ريال تقريباً.

وكانت قد اتفقت على سعر نهائي بمبلغ 2230 ريالا للمتر المربع، لتبلغ بذلك قيمة الصفقة 65.5 مليون ريال سعودي غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية ولا رسوم السعي، وأبرمت الصفقة بتاريخ 5 سبتمبر 2023 وأطرافها هما البائع شركة "سينومي سنترز"والمشتري هو عبدالله بن فهد بن عبدالله الهريش التميمي لكن الصفقة لم تتم.