"لدن للاستثمار" تعلن ترسية مشروع للهيئة الملكية للجبيل وينبع بـ 102.6 مليون ريال

أعلنت شركة لدن للاستثمار عن ترسية مشروع على شركة بلت الصناعية "شركة تابعة" من قبل مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية - الهيئة الملكية للجبيل وينبع - بقيمة إجمالية 102.57 مليون (شاملة ضريبة القيمة المضافة).

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن المشروع يتضمن تصميم وإنشاء السكن العائلي - المرحلة الثانية - والذي يشمل تطويرا شاملا لأرض مساحتها تقدر بـ 25234 مترا مربعا في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية وذلك بعقد التصميم والتوريد والتنفيذ (EPC) لعدد من المباني والتي تحتوي على وحدات سكنية.

مادة اعلانية

وأضافت أن العقد يشمل أعمال إعداد الموقع العام للمباني وأعمال الحفر والتسوية النهائية والطرق ومواقف السيارات وأنظمة توزيع المياه الصالحة للشرب وتوزيع مياه مكافحة الحريق، وتوزيع مياه الصرف الصحي، وتوزيع الري، والطاقة الكهربائية، وإضاءة المنطقة مع الشوارع، والاتصالات، والمراقبة، وكذلك تنسيق الحدائق.