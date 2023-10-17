وول ستريت
أرباح بنك أوف أميركا ترتفع 10% إلى 7.8 مليار دولار في الربع الثالث
الأرباح تجاوزت متوسط توقعات المحللين
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ارتفع صافي أرباح بنك أوف أميركا في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 10% على أساس سنوي إلى 7.8 مليار دولار، ما يعادل 90 سنتا للسهم.
وتجاوزت الأرباح متوسط توقعات المحللين البالغ 82 سنتا للسهم.
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عزا البنك نمو الأرباح إلى زيادة صافي إيرادات الفوائد، إلى جانب أداء أفضل من المتوقع لقسمي الخدمات المصرفية الاستثمارية والتجارية.
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