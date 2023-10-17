نمو أرباح "الكويت الوطني" 14% إلى 155.75 مليون دينار بالربع الثالث

نما صافي ربح بنك الكويت الوطني 14.2% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2023 إلى نحو 155.75 مليون دينار.

وقالت البنك في إفصاح لبورصة الكويت اليوم الثلاثاء، إن الإيرادات التشغيلية لبنك الكويت الوطني زادت 9.9% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2023 إلى حوالي 297.89 مليون دينار.

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وكشفت القوائم المالية للبنك أن صافي الربح في أول تسعة أشهر من العام الجاري زاد 15.2% إلى 431 مليون دينار من 374 مليونا قبل عام، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".

كما ارتفعت إيرادات التشغيل 15.6% على أساس في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر/أيلول إلى 863.75 مليون دينار من 747.39 مليون دينار.

وذكر البنك أن إجمالي الأصول زاد 6.1% في فترة التسعة أشهر إلى 36.8 مليار دينار من 34.7 مليار دينار قبل عام.