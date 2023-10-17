أرباح "غولدمان ساكس" تتجاوز التوقعات بدعم إيرادات تداول السندات

سجل بنك "غولدمان ساكس" أرباحا وإيرادات خلال الربع الثالث يوم الثلاثاء متجاوزا تقديرات المحللين بدعم من الإيرادات التي فاقت التوقعات في إدارة التداول.

وبلغت أرباح السهم 5.47 دولار للسهم، متجاوزة 5.31 دولار للسهم المُقدرة من LSEG. أما الإيرادات فأتت عند 11.82 مليار دولار مقابل 11.19 مليار دولار متوقعة.

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وقال البنك إن الأرباح انخفضت بنسبة 33% إلى 2.058 مليار دولار، أو 5.47 دولار للسهم، مقارنة بالعام السابق. وانخفضت الإيرادات أيضًا بنسبة 1% إلى 11.82 مليار دولار، على الرغم من أن ذلك تجاوز التوقعات بنحو 600 مليون دولار.

وانخفضت إيرادات تداول السندات بنسبة 6% عن العام السابق إلى 3.38 مليار دولار، لكن ذلك يزيد بنحو 600 مليون دولار عما توقعه المحللون. وأشار "غولدمان" إلى قوة المنتجات المتعلقة بأسعار الفائدة والرهون العقارية، ما ساعد على تعويض الانخفاض في تداول العملات والسلع والائتمان.

وارتفعت إيرادات تداول الأسهم بنسبة 8% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 2.96 مليار دولار بفضل زيادة النشاط في المشتقات، متجاوزة التقدير بحوالي 200 مليون دولار.

كما ارتفعت إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية بنسبة 1% إلى 1.55 مليار دولار، وهو ما يتجاوز قليلاً التقديرات البالغة 1.48 مليار دولار.

وخلال الأسبوع الماضي، تجاوز كل من "جي بي مورغان"، و"ويلز فارغو" و"سيتي غروب" التوقعات فيما يتعلق بأرباح الربع الثالث، بفضل تكاليف الائتمان الأفضل من المتوقع. ومن المقرر أن يعلن "مورغان ستانلي"عن نتائجه يوم الأربعاء.