مبيعات الهواتف الذكية تواصل انخفاضها عالمياً

واصلت مبيعات الهواتف الذكية انخفاضها على مستوى العالم في الربع الثالث من السنة، وفق ما أفادت شركة "كاونتربوينت" للأبحاث أمس الاثنين.

وانخفضت مبيعات الهواتف الذكية بنسبة 8% خلال أشهر الصيف الثلاثة، لتسجّل تاسع ربع سنة على التوالي تشهد فيه هذه المبيعات تراجعاً"، بحسب "كاونتربوينت".

مادة اعلانية

وقالت الشركة إنّ هذا التراجع "يعود بصورة كبيرة إلى التعافي الأبطأ من المتوقع في طلب المستهلكين" حسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".

إلا أن المبيعات خلال سبتمبر/ أيلول وإطلاق هاتف "أيفون 15" من "آبل" يؤشران إلى أنّ الربع النهائي قد يكسر وتيرة الانخفاض، بحسب "كاونتربوينت".

وتوقعت الشركة أن تشهد السوق تراجعاً طيلة العام 2023، ليصل إلى أدنى مستوى له خلال عقد، ويرجع ذلك بصورة كبيرة إلى التحول في أنماط استبدال الأجهزة تحديداً في الأسواق المتقدمة.

وواصلت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية تصدّر سوق الهواتف الذكية، مع استحواذها على خمس إجمالي المبيعات في الربع المنتهي في سبتمبر.

وجاءت "آبل" في المرتبة الثانية مع استحواذها على 16% من السوق، في وقت يحظى هاتفها "آيفون 15" باستحسان الجمهور.