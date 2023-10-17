أسواق الخليج
نمو أرباح "الخليج للملاحة" 62% إلى 6.8 مليون درهم في الربع الثالث
أرباح أول 9 أشهر من 2023 بلغت 35 مليون درهم
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نما صافي ربح شركة الخليج للملاحة الإماراتية 62% في الربع الثالث من 2023 إلى 6.8 مليون درهم.
وقالت الشركة في إفصاح لبورصة دبي اليوم الثلاثاء، إن أرباح أول 9 أشهر من 2023 بلغت 35 مليون درهم مقارنة مع صافي قدره 1.8 مليون درهم في نفس الفترة قبل عام.
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وأضافت الشركة أن الإيرادات التشغيلية تراجعت إلى 83 مليون درهم خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر/أيلول مقارنة مع 104 ملايين خلال نفس الفترة من العام الماضي بسبب بيع إحدى السفن بالإضافة إلى أعمال الصيانة، وفق "وكالة أنباء العالم العربي".
وقالت الشركة إن نتائج التسعة أشهر تعكس مدى صلابة الأداء التشغيلي والمالي مدعومة بإجراءات ضبط المصاريف التي تنتهجها الشركة ومواصلة التركيز على استراتيجية النمو وتنوع مصادر الدخل بالإضافة إلى خفض تكاليف الدين.
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