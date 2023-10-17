اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الخليج للملاحة القابضة جديد
شعار الخليج للملاحة
أسواق الخليج

نمو أرباح "الخليج للملاحة" 62% إلى 6.8 مليون درهم في الربع الثالث

أرباح أول 9 أشهر من 2023 بلغت 35 مليون درهم

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

نما صافي ربح شركة الخليج للملاحة الإماراتية 62% في الربع الثالث من 2023 إلى 6.8 مليون درهم.

وقالت الشركة في إفصاح لبورصة دبي اليوم الثلاثاء، إن أرباح أول 9 أشهر من 2023 بلغت 35 مليون درهم مقارنة مع صافي قدره 1.8 مليون درهم في نفس الفترة قبل عام.

مادة اعلانية

وأضافت الشركة أن الإيرادات التشغيلية تراجعت إلى 83 مليون درهم خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر/أيلول مقارنة مع 104 ملايين خلال نفس الفترة من العام الماضي بسبب بيع إحدى السفن بالإضافة إلى أعمال الصيانة، وفق "وكالة أنباء العالم العربي".

الحروب مقصلة تلتهم الأموال كل دقيقة.. هذه كلفتها الباهظة! قصص اقتصادية الشرق الأوسط الحروب مقصلة تلتهم الأموال كل دقيقة.. هذه كلفتها الباهظة!

وقالت الشركة إن نتائج التسعة أشهر تعكس مدى صلابة الأداء التشغيلي والمالي مدعومة بإجراءات ضبط المصاريف التي تنتهجها الشركة ومواصلة التركيز على استراتيجية النمو وتنوع مصادر الدخل بالإضافة إلى خفض تكاليف الدين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إسرائيل تكشف تفاصيل سيناريو الحرب على جبهتين مع حماس وحزب الله إسرائيل تكشف تفاصيل سيناريو الحرب على جبهتين مع حماس وحزب الله
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط