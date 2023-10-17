"أنابيب الشرق" تتلقى خطاباً لتحويل جزء من أسهم "عزيز للمقاولات" إلى محافظ المساهمين
"عزيز للمقاولات" تمتلك ما نسبته 19.95% من رأس مال شركة أنابيب الشرق
أعلنت شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة عن تلقّيها خطاب من شركة عزيز للمقاولات والاستثمار الصناعي أحد كبار المساهمين، بخصوص نية المساهمين واتفاقهم بالإجماع على نقل ملكية أسهم.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إنه تقرر نقل ملكية الأسهم البالغ عددها 6.28 مليون سهم، من محفظة شركة عزيز للمقاولات والاستثمار الصناعي إلى محافظ المساهمين وفقاً لحصصهم في الشركة خاصة بعد وفاة أحد المساهمين والبالغة حصته 12.5%، وقد آلت إلى ورثته دون وجود أية نية لتصفية شركة عزيز للمقاولات والاستثمار الصناعي.
وأضافت أن الإجراء سيترتب عليه تغيير في قائمة كبار الملاك في شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة.
وتعد شركة عزيز للمقاولات والاستثمار الصناعي أحد كبار المساهمين وتمتلك ما نسبته 19.95% من رأس مال شركة أنابيب الشرق.
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