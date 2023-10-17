اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
تحديد النطاق السعري لاكتتاب أنابيب الشرق المتكاملة بين 72 و80 ريالا للسهم
شعار أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة
سوق السعودية

"أنابيب الشرق" تتلقى خطاباً لتحويل جزء من أسهم "عزيز للمقاولات" إلى محافظ المساهمين

"عزيز للمقاولات" تمتلك ما نسبته 19.95% من رأس مال شركة أنابيب الشرق

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة عن تلقّيها خطاب من شركة عزيز للمقاولات والاستثمار الصناعي أحد كبار المساهمين، بخصوص نية المساهمين واتفاقهم بالإجماع على نقل ملكية أسهم.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إنه تقرر نقل ملكية الأسهم البالغ عددها 6.28 مليون سهم، من محفظة شركة عزيز للمقاولات والاستثمار الصناعي إلى محافظ المساهمين وفقاً لحصصهم في الشركة خاصة بعد وفاة أحد المساهمين والبالغة حصته 12.5%، وقد آلت إلى ورثته دون وجود أية نية لتصفية شركة عزيز للمقاولات والاستثمار الصناعي.

مادة اعلانية

وأضافت أن الإجراء سيترتب عليه تغيير في قائمة كبار الملاك في شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة.

وتعد شركة عزيز للمقاولات والاستثمار الصناعي أحد كبار المساهمين وتمتلك ما نسبته 19.95% من رأس مال شركة أنابيب الشرق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
قدرات التشكيلات العسكرية الإسرائيلية التي تتأهب لاجتياح غزة قدرات التشكيلات العسكرية الإسرائيلية التي تتأهب لاجتياح غزة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط