"التطويرية الغذائية" تعلن تنفيذ حزمة إجراءات لتحسين الأداء والربحية

أعلنت شركة الأعمال التطويرية الغذائية "التطويرية الغذائية"، عن تقييم أداء الفروع، حيث تقرر إقفال 3 فروع لـ وقت العصير (Juice Time) نهائياً في مواقع متفرقة، لعدم قدرتها على تحقيق الأهداف المطلوبة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي عدد الفروع على مستوى المملكة يبلغ 48 فرعا للعلامة التجارية وقت العصير (Juice Time). و10 فروع للعلامة التجارية كويزنوز (Quiznos)، وعدد فروع العلامتين للامتياز التجاري 9 لـ وقت العصير (Juice Time)، و3 لـ كويزنوز (Quiznos).

مادة اعلانية

وأضافت الشركة أن الخطة تضمنت نقل بعض الفروع لتخفيض القيمة الإيجارية، كما تم افتتاح فروع جديدة لـ"وقت العصير" و"كويزنوز" في مدينة الرياض، بالإضافة إلى تقليل عدد العاملة بعدد 23 عامل لتحسين هوامش الربحية الحالية والعام القادم 2024م.

وتابعت :"تقرر تعديل ساعات عمل تشغيل بعض الفروع لضمان تحقيق النسب المطلوبة، وإضافة منتجات جديدة للعلامة التجارية وقت العصير".

وأشارت الشركة إلى أنها تأمل أن تنعكس هذه التغيرات إيجاباً على إيرادات الشركة وهوامش ربحها ابتداءً من النصف الأول من العام القادم.