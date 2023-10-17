"الظاهرة" الإماراتية تجري محادثات للاستحواذ على أراض في مصر

قال مصدران مطلعان إن شركة الظاهرة الزراعية الإماراتية تجري محادثات للاستحواذ على المزيد من الأراضي الزراعية في مصر في صفقة قد تقلل اعتماد القاهرة على واردات المحاصيل الأساسية لكنها تثير أيضا مخاوف بشأن استخدام المياه.

ولم يوضح المصدران ما إذا كان إبرام الصفقة قريبا، إلا أنها قد تتطلب مئات الملايين من الدولارات لاستصلاح الصحراء وزراعة محاصيل رئيسية مثل القمح والذرة.

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وقال المصدران اللذان طلبا عدم كشف هويتيهما إن الظاهرة تجري محادثات عبر شركتها التابعة "الظاهرة مصر" مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش المصري لشراء أراض في منطقة توشكى بجنوب البلاد، إلا أنها تدرس أيضا مناطق أخرى.

ونصف شركة الظاهرة مملوك للشركة القابضة "إيه.دي.كيو" وهي صندوق ثروة سيادي في أبوظبي.

وكانت مصر وقعت اتفاقية في أغسطس/آب الماضي بقيمة 500 مليون دولار لشراء القمح من شركة الظاهرة الإماراتية، وهي شركة عالمية تعمل في القطاع الزراعي مقرها أبوظبي، أبرمت اتفاق شراكة مع مكتب أبوظبي للصادرات لتزويد مصر بالقمح على مدى خمس سنوات تبدأ من 2023.

وسيزود الاتفاق مصر "بقمح مستورد عالي الجودة، وبقيمة سنوية تبلغ 100 مليون دولار، وبقيمة إجمالية تصل إلى 500 مليون دولار، وبأسعار تنافسية".