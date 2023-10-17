سوق السعودية
"توبي" تُعلن إخلاء عقارين لصالح مشروع بوابة الدرعية
تقرر نقل مقر الشركة الرئيسي إلى حي القيروان
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أعلنت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية "توبي" عن إخلائها لعقاريها محل النزع الواقع ضمن المناطق المنزوعة ملكيتها لصالح مشروع بوابة الدرعية.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إنه تقرر نقل مقر الشركة الرئيسي من حي الخزامى بمدينة الرياض إلى مقرها الجديد الواقع على شارع الشيخ عبد الله ابن جبرين في حي القيروان.
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وأضافت أنه لم يتم تغيير رقم الهاتف ورقم الفاكس بالنسبة لعملاء الشركة.
وأشارت إلى أنها ستعلن للمساهمين في وقت لاحق عن الأثر المالي لذلك فور تسليمها للعقارين.
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